الأمم المتحدة: الوحشية في غزة يجب أن تنتهي الآن

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش يدين سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة شمال غزة ويدعو إلى حماية المدنيين.

وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن الأنباء الواردة من غزة "مزعجة للغاية"، وأن جوتيريش "يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

من جانبها، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، جويس مسويا، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يبدو أنه لا توجد نهاية للألم الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة".

وأضافت مسويا أن إسرائيل هاجمت المكان الذي وجهت المدنيين إليه باعتباره "منطقة آمنة" مزعومة.

وتابعت: "هذه الوحشية يجب أن تنتهي الآن. ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 10 أيام على شمال غزة إلى أكثر من 342 شهيدا فلسطينيا، مع مواصلة سياسة التجويع ضد سكان شمال القطاع بهدف تهجيرهم، ضمن حرب الإبادة التي دخلت عامها الثاني.