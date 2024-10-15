عشرات الشهداء جراء غارات إسرائيلية في لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط عشرة شهداء نتيجة الغارات المعادية التي نفذها الطيران الحربي المعادي على بلدة قانا.

كما تم نقل أكثر من خمس عشرة إصابات الى مستشفيات مدينة صور للمعالجة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على رياق ظهر اليوم أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة ستة عشر آخرين بجروح".

هذا وواصلت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، شن الغارات المدفعية والجوية على لبنان، فيما أطلق حزب الله المزيد من الصواريخ على حيفا ومدن إسرائيلية أخرى، مما أدى لسقوط مصابين واندلاع حرائق.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان. وأضاف أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بعلبك ومنطقة رياق في البقاع شرقي لبنان.

كما استهدفت غارات إسرائيلية بلدات الطيبة ودير سريان والدلافة في جنوب لبنان.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال اغتيال مسئول منطقة شمال الليطاني بالوحدة الجوية لحزب الله خضر العبد بهجة، بغارة قبل أيام في منطقة النبطية جنوب لبنان، على حد قوله.