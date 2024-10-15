انخفاض الأجور في بريطانيا لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين

أظهرت إحصاءات رسمية أن الأجور في المملكة المتحدة تراجعت لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين في ظل دلالات على ضعف سوق الوظائف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن متوسط الأجور الدورية تراجع إلى 9ر4% خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي، مقارنة بـ 1ر5% خلال الثلاثة شهور السابقة.

ويعد هذا أدنى مستوى يتم تسجيله منذ ثلاثة أشهر حتى يونيو 2022.

وأظهرت البيانات انخفاض الوظائف الشاغرة بواقع 34 ألف وظيفة لتصل إلى 841 ألف وظيفة خلال الربع الممتد حتى سبتمبر الماضي، في أدنى مستوى منذ الربع الممتد من مارس حتى مايو 2021، في حين تراجع عدد العاملين في كشوف الأجور بواقع 35 ألف شخص ما بين يوليو وأغسطس الماضيين.

ومع ذلك، انخفض معدل البطالة بصورة غير متوقعة إلى 4% خلال ثلاثة أشهر حتى أغسطس الماضي، مقارنة بـ 1ر4% خلال الربع السابق.