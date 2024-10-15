قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «المنطقة أقرب إلى الحرب منها إلى السلام لعدة أسباب: البعد الإيراني- الإسرائيلي، وما تفعله إسرائيل من هوجائية تجاه الشعب الفلسطيني واللبناني في غزة والضفة الغربية ولبنان، والقوة التي يتحدثون بها تجاه العرب بأنهم قادرون على الوصول إلى أي منطقة في الإقليم وتهديد الجميع».

وتساءل خلال برنامج «على مسؤوليتي» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين: «ماذا عن الجهد الذي بذل على مدى 45 عاما في المعاهدات والسلام كخيار استراتيجي؟ ثم يأتينا من يتحدث عن التوسع وإسرائيل الكبرى، وأنه نحن نستطيع أن نصل إلى أي نقطة ونضربها ونهدد أي قيادة تعترض علينا أو تهددنا، ما هذا الكلام!».

ورأى أن «نجاح إسرائيل في غزة مؤقت»، مشددا أنها «لن تستطيع أن يقتل المقاومة الفلسطينية مهما فعلت».

وأشار إلى أن إسرائيل تهاجم لبنان متجاهلة البعد العقائدي لحزب الله، معتقدة أنها ستقضي عليه بالقوة العسكرية، معقبا: «ربما يختفي حزب الله بعض الشيء، لكنه سيظل موجودا طالما استمر الدعم والاستخدام الإيراني».

واختتم: «للأسف الشديد الرؤية أن الحرب هي الأقرب أو سيستمر الوضع كما هو عليه ، وهذا الأمر سيحلق الضرر بالاقتصاديات العربية في ظل استمرار الحوثيين بالتعرض للملاحة والتجارة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر والتأثير على قناة السويس والسعودية».