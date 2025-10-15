تنطلق السبت المقبل الموافق ١٨ أكتوبر الجاري فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة على مدار يومي (١٨ – ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥)، بمشاركة واسعة من الوزراء والخبراء المحليين والدوليين، وبرعاية من منظمة اليونسكو، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات التكنولوجيا العالمية، تحت رعاية رئيس الوزراء.

ويُعد المؤتمر أحد أهم الفعاليات في المسيرة الحديثة لجامعة القاهرة، ويعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الجامعة لدى الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية والمجتمع الأكاديمي، فضلًا عن دورها الريادي في بناء منظومة وطنية متكاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي.

شهد التسجيل للمؤتمر إقبالًا غير مسبوق، حيث سجّل أكثر من عشرة آلاف شخص رغبتهم في الحضور والمشاركة عبر الموقع الإلكتروني، في سابقة تؤكد الثقة الكبيرة في جامعة القاهرة وريادتها الأكاديمية والبحثية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي يأتي امتدادًا للاستراتيجية ذات الصلة التي أطلقتها الجامعة في أكتوبر ٢٠٢٤ كأول استراتيجية جامعية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والتي قامت على أربعة محاور رئيسية، هي: تطوير التعليم وانتاج المعرفة، وتحفيز البحث والابتكار وريادة الاعمال، وتعزيز الكفاءات والقدرات الإدارية، ونشر الوعي المجتمعي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تنظيم هذا الحدث الدولي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة منظمة اليونسكو ومؤسسات الأمم المتحدة، يمثل تتويجًا لجهود الجامعة في مسارات الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وإسهامًا مباشرًا في دعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة.

وأضاف عبد الصادق أن المؤتمر يتضمن جلسات حوارية وورش عمل وساحة للابتكارات، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء ورجال الصناعة والباحثين والفرق الطلابية من مختلف الجامعات المصرية.