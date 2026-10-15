تشييع جنازة المؤرخ أحمد زكريا الشلق اليوم عقب صلاة الظهر بالغربية

تُشيَّع جنازة المؤرخ الدكتور أحمد زكريا الشلق، اليوم الخميس، عقب صلاة الظهر من مسجد عمر بن الخطاب بقرية كفر الحما، مركز طنطا بمحافظة الغربية وفقًا لما أعلنه مجمع اللغة العربية.

ورحل الشلق مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 78 عامًا، وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو مجمع اللغة العربية، والحائز جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.

وُلد الراحل في 5 مارس 1948 بقرية كفر الحما بمحافظة الغربية، وتخصص في دراسة التاريخ الحديث والمعاصر، وترك عددًا من المؤلفات التي تناولت تاريخ مصر السياسي والاجتماعي والفكري، من بينها «حزب الأمة ودوره في السياسة المصرية»، و«حزب الأحرار الدستوريين 1922-1953»، و«الحداثة والإمبريالية: الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة مصر»، و«طه حسين: جدل الفكر والسياسة»، و«العرب والدولة العثمانية: من الخضوع إلى المواجهة 1516-1916».

وانتُخب عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2017، وتولى مقررية لجنة التاريخ والآثار، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2006، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2010.