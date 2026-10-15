 كوريا الشمالية تجري تجربة على صواريخ كروز مصممة لإطلاقها من الغواصات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الشمالية تجري تجربة على صواريخ كروز مصممة لإطلاقها من الغواصات

د ب أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 2:46 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 2:46 ص

  أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة إطلاق صواريخ كروز مصممة للإطلاق من الغواصات، في إطار مواصلة توسيع قدراتها العسكرية، وسط جمود دبلوماسي مستمر منذ فترة طويلة مع واشنطن وسول.

وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إن الجيش اختبر نوعين من هذه الصواريخ في المياه الشرقية للبلاد، الأربعاء. ووصف التقرير الأسلحة بأنها استراتيجية، في إشارة إلى احتمال تجهيزها برؤوس نووية، لكنه لم يحدد ما إذا كانت قد أُطلقت من غواصة فعلية أم من منصة اختبار تحت الماء.

ولم يصدر الجيش الكوري الجنوبي تعليقا فوريا على التجارب.


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