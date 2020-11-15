بلجيكا تسجل 6218 إصابة جديدة و197 وفاة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا 6218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و197 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، وهو ما يمثل انخفاضا في أعداد الإصابات بنسبة 51% عن الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) -حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد- أن معدل دخول المستشفيات بلغ 450 حالة يوميا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ في حين ارتفع متوسط حالات الشفاء اليومية الجديدة إلى 479 حالة.

وأشار إلى خروج 673 شخصا من المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك في الوقت الذي يتواجد فيه حاليا 6504 مصابين في المستشفيات بينهم 1423 في العناية المركزة.