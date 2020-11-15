استكمال الاستعدادات لافتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية

كشف مسئول عراقي، اليوم الأحد، أن السلطات العراقية استكملت استعداداتها لإعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي، الذي يقع في محافظة الأنباء غربي البلاد، أمام حركة التجارة مع السعودية.

وقال علي فرحان الدليمي، محافظ الأنبار، خلال اجتماعه مع مدير منفذ عرعر الحدودي العميد حبيب كاظم، إنه تم استكمال الاستعدادات اللازمة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي أمام حركة التجارة الدولية بين العراق والمملكة العربية السعودية في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الدميلي أنه تم تأمين الطرق الخارجية التي تربط منفذ عرعر بمركز محافظة الأنبار وصولاً الى بغداد.

وكانت العراق والسعودية قد اتفقتا الأسبوع الماضي على إعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي بين البلدين، في ختام اجتماع مجلس التنسيق العراقي- السعودي، واجتماعات اللجان الاقتصادية والتجارية والأمنية بين العراق والسعودية.