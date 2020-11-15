 مفتي السعودية: الإخوان جماعة ضالة لا تمت للإسلام بصلة - بوابة الشروق
الأحد 15 نوفمبر 2020 11:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

مفتي السعودية: الإخوان جماعة ضالة لا تمت للإسلام بصلة

د ب أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:40 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:40 م

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، إن جماعة الإخوان لا تمت للإسلام بصلة.

وأضاف آل الشيخ، في تغريدة مصورة نشرها الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تويتر، اليوم الأحد، أن الجماعة ضالة استباحوا الدماء، انتهكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأمر.

يشار إلى أن هيئة كبار العلماء السعودية كانت قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بيانًا قالت فيه إن الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وهي جماعة منحرفة تخرج على الحكام وتثير الفتن وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب، حسب قولها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك