مؤسسة مورجان ستانلي: يمكن لتركيا الخروج من المأزق ورفع أسعار الفائدة بمعدل أقل من المتوقع

قالت مؤسسة مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية إن تركيا قد تحتاج إلى زيادة سعر الفائدة بمعدل أقل كثيرا مما توقعه بعض من أكبر المقرضين العالميين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن الخبراء الاقتصاديين في مورجان ستانلي ألينا سليوسارتشوك وأندريا ماشيا وجورجي ديانوف في تقرير للعملاء إن البنك المركزي التركي سيرفع على الأرجح سعر إعادة الشراء الرئيسي لمدة أسبوع واحد بمقدار 150 نقطة أساس فقط في اجتماعه يوم الخميس.

وتوقع معظم الخبراء الذين شملهم استطلاع وكالة بلومبرج- ومن بينهم اقتصاديون في "باركليز" و"جولدمان ساكس جروب" و"يوني كريديت" زيادة قدرها 475 نقطة أساس في المؤشر القياسي إلى 15 بالمئة.

وقال الخبراء الاقتصاديون في مورجان ستانلي إن البنك المركزي التركي "قد يقرر رفع أسعار الفائدة بقيمة أكبر لتعزيز نيته في تخفيف الضغوط التضخمية، لكننا نعتقد أن محركات التضخم المحلية مثل نمو قروض العملة المحلية ونمو الطلب المحلي قد عادت إلى طبيعتها، الأمر الذي يدعو في حد ذاته إلى اتخاذ إجراءات أقل حدة".

ويواجه محافظ البنك المركزي التركي الجديد ناجي اقبال، الذي عينه الرئيس رجب طيب أردوغان قبل نحو أسبوع، اختبار مصداقية عندما يترأس أول اجتماع له للجنة السياسة النقدية. وبتشجيع واضح من أردوغان، من المتوقع أن يقرر اقبال زيادة في الأسعار لدعم الليرة بعد تذبذب ثقة السوق في الأصول التركية في عهد سلفه.