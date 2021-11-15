رئيس الفلبين يترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الانتخابات المقبلة أمام ابنته

قرر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وعدم التنافس مع ابنته عمدة مدينة دافاو، سارة دوتيرتي كاربيو، على منصب نائب الرئيس خلال الانتخابات العامة المقبلة.

وأجاب عضو مجلس الشيوخ، كريستوفر بونج جو، حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" اليوم الاثنين، بـ"نعم" على استفسار لوسائل الإعلام عند سؤاله ما إذا كان دوتيرتي من شأنه السعي للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ، وهو عكس التصريح الأخير لسكرتير مكتب الاتصالات الرئاسي، مارتن أندانار، بأن الرئيس قد يترشح لمنصب نائب الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية.

وقدم ممثل عن الرئيس دوتيرتي شهادة ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ، فيما لم يتضح ما إذا كان دوتيرتي من شأنه البقاء رئيسًا للحزب "الديمقراطي الفلبيني - لاكاس نج بان" من عدمه.

وكان هاري روكي - الذي استقال في وقت سابق اليوم من منصب متحدث باسم دوتيرتي - قد أكد أن رئيس البلاد لن يتواجه مع ابنته على أي منصب، مضيفًا: "كل ما استطيع قوله إن رودريجو دوتيرتي والعمدة سارة يحبان بعضهما البعض، وأنهما لن يتصادما أبدًا، ولن يتصارعا من أجل أي منصب".

وكانت سارة دوتيرتي كاربيو قد سجلت، في وقت سابق، لتكون مرشحًا لمنصب نائب الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

يشار إلى أنه من المقرر أن تجري الفلبين، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، انتخابات لاختيار رئيس جديد ونائب رئيس ومناصب أخرى من المحافظين ورؤساء البلديات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمسئولين المحليين في مايو عام 2022.