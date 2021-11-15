الأمم المتحدة تعين أداما دينج كخبير في حقوق الإنسان في السودان

قال مكتب ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن المفوضة الأممية عينت السنغالي "أداما دينج" كخبير في حقوق الإنسان في السودان، وذلك بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان في قراره المعتمد في 5 نوفمبر الجاري خلال الجلسة الخاصة حول التطورات في السودان.

وبحسب بيان وزعه مكتب المفوضة السامة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، سيقوم دينج وفق مهمته، بمراقبة تطور أوضاع حقوق الإنسان في السودان بمساعدة وبالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الانسان في السودان.

وسيولي الخبير الأممي اهتماما خاصا للضحايا وسيتواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة؛ بما في ذلك المجتمع المدني وسيساهم الخبير في التقرير المكتوب الذي سيقدمه المفوض السامي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخمسين في يونيو 2022.

يشار إلى دينج، هو حاليا عضو في مجلس العدل الداخلي التابع للأمم المتحدة والمستشار الخاص للجنة العليا للأخوة الإنسانية وهو وكيل سابق للأمين العام للأمم المتحدة ومستشار خاص للأمين العام بشأن منع الإبادة الجماعية، وستنتهي ولاية الخبير الأممي في السودان عند عودة حكومة البلاد التي يقودها المدنيون.