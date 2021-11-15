رفع 643 حالة إشغال ومصادرة 17 شيشة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأضاف المحافظ، في بيان، اليوم الاثنين، أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع عدد 273 حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور بنطاق شوارع "الروضة المعهد الدينى، الجيش، فلاقة الأتوبيس، عبد السلام الشاذلى الكورنيش، الطريق الزراعى)، بالإضافة إلى إزالة 197 مخالفة إشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك بكفر الدوار، و73 حالة إشغال طريق مخالفة بأبو حمص، و100 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك ومصادرة 12 شيشة بمركز ومدينة الدلنجات.

وبمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير 8 محاضر عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 5 شيش.