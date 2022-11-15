عمال مهاجرون ساخطون يحتجون على قواعد كوفيد في مدينة جوانجتشو الصينية

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حطم عمال مهاجرون ساخطون حواجز في إطار مظاهرات احتجاجية ضد التدابير الصارمة الرامية إلى احتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) التي فرضتها السلطات الصينية في مدينة جوانجتشو جنوبى البلاد.

وتم تنظيم المظاهرات في مقاطعة هايتشو، موطن أكبر أسواق الأقمشة الصينية. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص وهم يحطمون حواجز وضعت حول المنازل في وقت متأخر أمس الاثنين.

وأفاد تقرير في مجلة كايكسين المعنية بالأعمال والأنشطة التجارية بأن الاحتجاجات قام بها عمال نسيج عادوا من الحظر ولكن لم يتم السماح لهم بدخول شققهم المستـأجرة بسبب تفشي كوفيد-19 في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة.

وشهدت جوانجتشو 5 آلاف حالة إصابة جديدة أمس الاثنين، وتم تسجيل 17 ألف إصابة جديدة في الصين وهي أكبر حصيلة خلال ستة أشهر.

ويعمل مئات الآلاف من العمال المهاجرين في صناعة النسيج في هايتشو. وتحاول السلطات في مدينة جوانجتشو منذ أسابيع احتواء تفشي الفيروس من خلال فرض حظر تجول في الأحياء وإجراء اختبارات جماعية.