 رئيس وزراء كمبوديا يلغي مشاركته في قمة مجموعة العشرين بعد ثبوت إصابته بكورونا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء كمبوديا يلغي مشاركته في قمة مجموعة العشرين بعد ثبوت إصابته بكورونا

بنوم بنه - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 9:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 9:12 ص
قال رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، اليوم الثلاثاء، إنه اضطر لإلغاء حضور قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد -19".

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن هذا التطور جاء بعد أن أجرى هون سين محادثات منفصلة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة العالم الآخرين على هامش القمم ذات الصلة بالرابطة والتي اختتمت أمس الأول الأحد في بنوم بنه.

وكان من المقرر أن يشارك هون سين في قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين، والتي بدأت اليوم الثلاثاء باعتباره رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا.

وقال رئيس الوزراء الكمبودي -عبر صفحته على موقع فيسبوك- إنه ثبتت إصابته بعد أن أخذ العاملون الطبيون الإندونيسيون عينته لدى وصوله إلى بالي الليلة الماضية.

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