الجيش اللبناني يدعو الأمم المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها تجاه لبنان

دعا الجيش اللبناني الأمم المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدائية تجاه لبنان، وذلك في إشارة إلى الخروقات الإسرائيلية المتكررة للأجواء والمياه والأراضي اللبنانية.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي استثنائي عقد مساء أمس بحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحاده ووفد من الجيش الاسرائيلي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء أرولدو لازارو.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الجانب اللبناني تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، موضحا ان الوفد أعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة.

وشدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر والمناطق المحتلة الـ 13.

وأبدى الوفد تحفظ لبنان على الخط الأزرق والمناطق الـ 17 مؤكدا انه يوجد خرق دائم لهذا الخط.