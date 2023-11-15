متحدث جيش الاحتلال: عثرنا على أسلحة ومواد استخباراتية في مستشفى الشفاء

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، العثور على أسلحة ومواد استخباراتية؛ تدل على وجود مقر لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في مستشفى الشفاء.

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن «القوات ستواصل عمليات التمشيط في المستشفى؛ من أجل الحصول على مواد أخرى والكشف عن العمليات الإرهابية في الشفاء».

وادعى تواصلهم مع المسئولين في المستشفى لإخراج المرضى، زاعمًا: «أبلغنا إدارة الشفاء عن العملية قبل شنها، وأرسلنا أغذية وأجهزة للأطفال».

وجدد المزاعم الخاصة باستخدام مستشفى الرنتيسي كمقر للعمليات الإرهابية، مُدعيًا امتلاك مواد تثبت استغلال المستشفيات عسكريًا من أجل الإرهاب، بما يخالف القانون الدولي.

وأشار إلى أن «الجيش يعمل على منع أية هجمات في الجبهة الشمالية»، معلنًا مهاجمة مواقع لحزب الله اليوم، والرد على مصادر لإطلاق النار.