انزلاق أرضي يوقف عمليات الإنقاذ في قسم منهار من نفق بالهند

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ذكرت قناة تلفزيونية هندية، اليوم الأربعاء، أن انزلاقا أرضيا جديدا عرقل عمليات إنقاذ نحو 40 شخصا محاصرين بعد ثلاثة أيام من انهيار جزئي لهيكل نفق شمالي الهند.

وذكرت قناة "إن دي تي في" أن السلطات المعنية تقوم بنقل معدات جديدة جوا من العاصمة نيودلهي إلى موقع الكارثة في ولاية أوتاراخاند الجبلية لإنقاذ الأشخاص المحاصرين.

وتحاول خدمات الإغاثة إدخال أنابيب بمحيط 80 و90 سنتيمترا عبر الحطام، كي يتمكن العمال من الخروج من خلالها.

وأفاد التقرير بأن المحاصرين ما زالوا في حالة جيدة بالداخل، ويتم إمدادهم بالغذاء والماء والأكسجين والدواء.

ووقع الحادث عند حوالي الساعة الرابعة صباح الأحد الماضي إثر انزلاق أرضي. ويجري بناء النفق الذي يمتد بطول أربعة كيلومترات ونصف قرب بلدة "أوتاركاشي" بولاية أوتاراخاند في منطقة الهيمالايا، التي تضم العديد من المعابد الهندوسية التي يتوافد عليها العديد من الزوار.

ويقع الجزء المنهار على بعد حوالي 200 متر من مدخل النفق.