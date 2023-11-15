وكالة الأونروا: عمليات المنظمة في غزة تتوقف بسبب نقص الوقود

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مساء الثلاثاء إن العمليات الإنسانية تتوقف بسبب نقص الوقود.

وذكر فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا في بيان إن "الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص، تشارف على النفاد بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة منذ 7 (تشرين الأول) أكتوبر".

وأضاف: "دقت الأونروا نواقيس الخطر بسبب وضع الوقود قبل ثلاثة أسابيع، محذرة من سرعة نفاد إمداداتها، وأثر ذلك على العمليات التي تنقذ الأرواح. ومنذ ذلك الحين، رشدنا استخدام الوقود بشدة ووصلنا إلى كميات مخزنة من قبل في مستودع بقطاع غزة، من خلال التنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية".

وتابع البيان: "المستودع فارغ الآن. إنه أمر شديد البساطة، بدون الوقود ستتوقف العمليات الإنسانية في غزة. وسيعاني أشخاص أكثر ومن المحتمل أن يموتوا".

وتحذر وكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني من أنهما لن تستطيعا تسلم المزيد من المساعدات لغزة بسبب تدني إمدادات الوقود.

وأشارت المنظمتان إلى أن الشاحنات التي يتم استخدامها لنقل المساعدات في غزة من قوافل الإغاثة القادمة عبر معبر رفح مع مصر نفد وقودها.