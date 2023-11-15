حماس تنفي ما نقلته رويترز عن لقاء هنية وخامنئي

علقت حركة حماس، على ما أوردته وكالة رويترز للأنباء حول لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والذي قالت فيه إن خامنئي وجّه رسالة واضحة لـ"هنية"، عندما التقيا في طهران في أوائل الشهر الجاري، بأن حماس لم تبلغ إيران بهجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، وبالتالي فإن طهران لن تدخل الحرب نيابة عنها.

وقالت حماس، في بيان نقلته وكالة "قدس" الإخبارية: "إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ننفي صحة ما ورد في هذا التقرير، ويؤسفنا نشر خبر لا أصل له، وندعو الوكالة لتحري الدقة".