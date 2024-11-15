47 عمل بالقائمة الطويلة لجائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ عن القائمة الطويلة لجائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا.

وضمت القائمة 47 عملا موزعا بين عدة فئات رئيسية تكرم الإبداع الأدبي والفني في العالم العربي، حيث جاءت فئة "الرواية" في المقدمة بواقع 30 عملا، تليها فئة "الرواية المترجمة" بسبعة أعمال، ثم فئة "السيناريو" بعشرة أعمال، ويمكن الاطلاع على قائمة الأعمال التي وصلت للقائمة الطويلة، من خلال الرابط.

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ومن المنتظر الإعلان عن الأعمال المرشحة ضمن القائمة القصيرة يوم 30 ديسمبر المقبل، بعد أن أغلق باب التقديم في الـ 30 من سبتمبر الماضي. وسيجري الكشف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل كبير يُقام في فبراير 2025.

وتكرّم جائزة القلم الذهبي الإبداع الأدبي الأكثر تأثيراً في الوطن العربي، ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة. كما تهدف الجائزة إلى تعزيز الثقافة الأدبية وتشجيع التميز والإبداع في عالم الكتابة.

وللجائزة مسارات ستة: مسارات الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو ستكون الجوائز للمركز الأول 100 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثاني 50 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثالث 30 ألف دولار، أما جوائز مسارات الرواية فستكون 8 بقيمة 25 ألف دولار لكل جائزة، وتشمل أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية للغموض والجريمة، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رعب وأفضل رواية واقعية.

أما أفضل عمل روائي مترجم ستكون جائزته 100 ألف دولار، وأفضل ناشر عربي فسيحصل على 50 ألف دولار، فيما ستكون جائزة الجمهور 30 ألف دولار.