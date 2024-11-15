تعرف على أول قرارات مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الجديد

فاز عمرو مصيلحي برئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة بعد المنافسة مع مجدي أبو فريخة، في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة في مقر الاتحادات الاولمبية باستاد القاهرة.

وفاز مصيلحى برئاسة اتحاد السلة بـ24 صوتا مقابل 12 صوتا لمجدي أبو فريخة، وضمت العضوية كل من محمد فتحى، طارق سعيد، محمد نبيل، محمد إيهاب محسن، أحمد الشرقاوى، مصطفى فوزى، نيرة عبد الحميد، بالإضافة إلى أيمن على.

وقال عمرو مصيلحي إن هدف مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الجديد، تطوير كل أفراد منظومة كرة السلة بالشكل الذي يليق باسم كرة السلة المصرية وعودتها على الساحة الأفريقية والعالمية بالشكل الذي يليق باسم الريآضة المصرية.

وأعلن مصيلحي أن اول قرارات اتحاد كرة السلة الجديد هو تكريم مجلس إدارة الدكتور مجدي أبوفريخة، على ما قدمه من خدمة كرة السلة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث سيتم إقامة حفل تكريم لكافة أعضاء المجلس السابق.

ووجه مصيلحي الشكر لمجدي ابو فريخة موكدا انه تربطه به علاقة قوية، وعملا سوياً خلال السنوات الماضية، ومشيدا بكل الجهود التي قام بها من اجل كرة السلة المصرية.

وأوضح ان مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الجديد سيعمل على دعم جميع الأندية المصرية بلا أي استثناء، حيث انها هي داعم اللعبة الأول، ويجب دعمها بالشكل الكامل من اجل زيادة قاعدة ممارسة اللعبة وشعبيتها في جميع المحافظات المصرية، وتذليل اي عقبات أمام الأندية.