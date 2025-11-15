ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يوم الجمعة، لإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية.

ويعد هذا جزءا من الاستجابة للضغوط التي يمارسها المستهلكون الذين يشكون من أن الأسعار مرتفعة للغاية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أشار الناخبون في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى المخاوف الاقتصادية باعتبارها القضية الرئيسية بالنسبة لهم، مما أدى إلى انتصارات كبيرة للديمقراطيين في الانتخابات في ولايتي فرجينيا ونيو جيرسي.

ووقع الرئيس الأمريكي، الأمر التنفيذي بعد إعلانه أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاقيات إطارية مع الإكوادور وجواتيمالا والسلفادور والأرجنتين تهدف إلى تخفيف رسوم الاستيراد على المنتجات الزراعية المنتجة في تلك الدول.

واقترح ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيخفض الرسوم الجمركية على القهوة للمساعدة في زيادة وارداتها.

ولطالما أصر ترامب وإدارته على أن الرسوم الجمركية لا ترفع أسعار المستهلكين.

يذكر أن بعض المنتجات التي يغطيها الأمر التنفيذي الجديد لا يتم إنتاجها في الولايات المتحدة.

لكن ارتفاع أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية كان مصدر قلق خاص، وقال ترامب إنه يعتزم اتخاذ إجراءات لمحاولة خفضها. وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على البرازيل، وهي مصدر رئيسي للحوم البقر، أحد العوامل.



