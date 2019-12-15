محترفة الأهلي تحرز 3 جوائز فردية ببطولة إفريقيا للسلة

أسدل الستار أمس السبت، على منافسات بطولة إفريقيا للأندية البطلة للسيدات، والتي استضافتها مصر على الصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي، والتي شارك بها 8 فرق هي الأهلي، وسبورتنج من مصر، إنتر كلوب الأنجولي، انيرجي البنيني، وزارة جبل النار النيجيري، فاروفياريو الموزمبيقي، فاب الكاميروني، وسي إن إس إس الكونغولي.

واستطاع فريق فيروفيارو الموزمبيقي الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعدما هزم إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 91-90 في المباراة النهائية.

فيما توج النادي الأهلي، بالميدالية البرونزية على حساب سبورتنج السكندري، بعد الفوز عليه بنتيجة 88-65 في إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعلى صعيد الجوائز الفردية حصلت الأمريكية كيلسى ميتشيل المحترفة بصفوف الأهلي على سبيل الإعارة خلال البطولة فقط على جائزة أفضل مسجلة نقاط فى البطولة برصيد 173 نقطة، بالإضافة إلى جائزة أفضل مصوبة رميات ثلاثية، وجائزة بوينت جارد.

كما حصلت الأمريكية شاكيرا نان لاعبة الأهلي على جائزة أفضل لاعبة ريبوند، فيما نالت لاعبة فيروفيارو اوديلا مافانيلا على جائزة أقوى هجوم.

وقد حصل فريق سي إن إس إس الكونغولي على جائزة اللعب النظيف بالبطولة.

وأحرز الأهلي المركز الثالث في المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة، فيما نال سبورتنج المركز الرابع في المشاركة الثانية له، ليحققا نتائج تاريخية في كرة السلة النسائية المصرية.