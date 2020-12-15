نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تجفيف منابع الدم بين 4 عائلات بالفيوم والمنيا.



جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ؛ باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها، وفي إطار خطة القطاع الهادفة لإنهاء الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بإجراء الصلح بين أطرافها.



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الفيوم بقيادة اللواء صبري العزب، تنسيقاً مع أعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة وكبار العائلات عن عقد جلسة صلح في الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتي"المُقيمين بعزبة النويشىدائرة مركز سنورس"والناشئة عن قيام عامل من العائلة الأولى بقتل مالك محل من العائلة الثانية، وذلك بسرادق أُقيم بقطعة أرض فضاء بناحية طريق الشوبك دائرة المركز بحضور مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين، والقيادات الشعبية والتنفيذية وأشخاص من أفراد العائلتين وأهالي العزبة انصرفوا عقب انتهاء إجراءات جلسة الصلح.



كما أسفرت جهود مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة مباحث المنيا تنسيقًا وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة وكبار العائلات عن عقد ‎جلسة صلح في الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتي المُقيمين بقرية دلجا دائرة مركز دير مواس، والناشئة عن قيام 3 مزارعين من العائلة الثانيةبقتل مزارع من العائلة الأولى، وذلك بسرادق أُقيم بمركز شباب قرية دلجا دائرة المركز بحضور مفتشي القطاع، وقيادات إدارة البحث الجنائي وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وأشخاص من أفراد العائلتين وأهالي القرية وانصرفوا عقب انتهاء إجراءات جلسة الصلح.