صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ19 ألف منتفعة بـ5 مراكز

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، إذ بلغ عدد المنتفعين من تلك الخدمات 19 ألف مواطنة بنطاق 5 إدارات صحية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن اعمال المبادرة شملت تقديم الخدمات بمراكز: "سمالوط – بني مزار – مغاغة – أبوقرقاص – ديرمواس"، والتي بدأت من الأحد الماضي ومستمرة حتى الخميس المقبل، إذ تم تقديم الخدمات لـ19 ألف منتفعة منها 4 آلاف و756 من المنتفعات الجدد، و14 ألفا و245 من المترددات، وذلكضمن المرحلة الأولى من الحملة، حيث تم تقديم كافة وسائل تنظيم بالمجان، كما أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأوضحت الدكتورة أسماء ماهر مدير عام إدارة تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، أنه تم تقديم استشارات اسرية لـ1258 منتفعة، مشيرة إلى أن إدارة تنظيم الأسرة نفذت مجموعة من ندوات التوعية والتثقيف الصحي عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

كما أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من الحملة من الاحد 13/12 حتى الخميس 17/12 في المنيا ومطاي والعدوة وملوي.