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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 6ر1% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 5ر16 مليون إصابة، حتى صباح اليوم، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 4ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهو 61ر1 مليون إصابة بزيادة 6ر1% عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية تكساس زيادة بنسبة 9ر5 % في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 49ر1مليون إصابة.

وفي فلوريدا، تم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ، وهو 137 حالة وفاة.