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كشف عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألماني، أنه تفاجأ بقرار كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بالدفع به أساسيا أمام ليبيا بتصفيات كأس العالم.

وقال مرموش في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «لم أتفاجأ إطلاقا بتواجدي ضمن معسكر منتخب مصر لاني العب لدوري كبير من أفضل الدوريات في أوروبا».

وأضاف: «لكن المفاجأة بالنسبة لي هي تواجدي في التشكيل الأساسي، لقد استقبلوني بشكل جيد في المنتخب اعرف عصام الحضري ومحمد شوقي جيدا».

وأكمل: «هدفي في ليبيا منحني الثقة وكنت أريد أن أسجل أهدافا اكثر».

وعن سبب عدم انضمامه إلى أولمبياد طوكيو الماضية.. قال: «هب ليست ضمن الأجندة الدولية وألمانيا عكس دول كثيرة، فالنادي بالفعل رفض انضمامي للمنتخب الاولمبي وقتها».

وأتم: «عندما كنت مع المنتخب الاولمبي لم أشار بصفة أساسية واتيحت لي الفرصة أن أكون متواجدا في المنتخب الأول وتمسكت بها».