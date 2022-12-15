مونت كارلو: بنزيما لم يطلب الانضمام لـ فرنسا في نهائي كأس العالم

كشف تقرير صحفي أن كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، لم يطلب من ناديه الإذن بالسفر إلى قطر؛ من أجل اللحاق بقائمة المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم «قطر 2022».

فرنسا تأهلت للمباراة النهائية بعد الفوز على المغرب 2-0 أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد البيت، لتضرب موعدًا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد لوسيل.

ووفقًا لمعلومات من شبكة «RMC Sport» فإن بنزيما لم يطلب من ريال مدريد السفر إلى قطر لحضور نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين يوم الأحد.

وكانت عدد من الصحف الإسبانية كتبت بأن ريال مدريد سيسمح لمهاجمه الفرنسي بالذهاب إلى هناك إذا طلب ذلك

وعاد بنزيما للتدريبات السبت الماضي بعد ثلاثة أسابيع على استبعاده من كأس العالم، بعد الإصابة التي عانى منها في عضلات الفخذ الرباعية خلال التدريبات قبل يومين من المباراة الأولى للبلوز في المسابقة ضد أستراليا.

وقرر ديدييه ديشامب عدم استبداله في القائمة، مما يعني أنه لا يزال مدرجًا في القائمة المقدمة إلى الفيفا، وسيتم اعتباره بطل العالم في حالة تتويج شركائه.