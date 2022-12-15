 ماكرون يوجه رسالة للمغرب بعد فوز فرنسا وصعودها لنهائي كأس العالم - بوابة الشروق
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ماكرون يوجه رسالة للمغرب بعد فوز فرنسا وصعودها لنهائي كأس العالم

محمد هشام
نشر في: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 12:53 ص | آخر تحديث: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 12:54 ص

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة إلى الشعب المغربي بعد فوز منتخب فرنسا على منتخب المغرب وتأهلها لنهائي كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقال ماكرون في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، : "إلى أصدقاءنا المغاربة: مبروك على هذه الرحلة الجميلة. لقد صنعتم التاريخ في كرة القدم".

وحرص ماكرون على الحضور شخصيا خلال المباراة المقامة في استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي مباراة نهائي كأس العالم أمام منتخب الأرجنتين في الخامسة من مساء الأحد المقبل على استاد لوسيل.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي مساء السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث في المونديال.

ويعد المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يخوض تلك المباراة.


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