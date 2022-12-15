أردوغان يكشف عن عرضه عقد لقاء مع الرئيس السوري بحضور بوتين

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه عرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، مؤكدا أن بوتين، قابل ذلك بإيجابية.

ونقلت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن أردوغان، قوله إنه "بهذا الشكل نكون بدأنا سلسلة اللقاءات"، متابعا: "نريد أن نُقْدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ومن أجل هذا يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".

ولفت إلى أن "الخطوات التي نتخذها حيال تطبيع العلاقات مع سوريا تأتي في إطار مصالحنا الوطنية".

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية، قد نقلت الأسبوع الماضي، عن عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، قوله إن دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين أردوغان وبشار الأسد، موضحا أن سوريا رغبت في تأجيل مثل هذا اللقاء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها في يونيو 2023.

وفي سياق آخر، تحدث الرئيس التركي، عن التنظيمات الكردية التي تهاجمها قواته في شمال سوريا، قائلا إن آبار النفط في سوريا تحت حماية قوات التحالف الدولي، ويبيعون للنظام السوري، مضيفا أن "التنظيم الإرهابي هو من يبيع، لقد صبرنا حتى الآن لكن نفد صبرنا"، مشيرا بذلك إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها أمريكا، وتصنف أنقرة بعض مكوناتها الرئيسية تنظيمات إرهابية.

وتحدث أردوغان عن نقل غاز تركمانستان عبر تركيا إلى أوروبا، قائلا إن رئيس تركمانستان سيُجري زيارة إلى تركيا مطلع العام القادم، وحينها سيتم وضع النقاط الأخيرة لهذا الموضوع.

وذكر أن وزراء الطاقة في تركيا وأذربيجان وتركمانستان، سيبحثون قريبا تفاصيل نقل الغاز إلى أوروبا، لافتا إلى توجيهه بأن ينتهي الأمر في غضون شهر واحد.