رئيس وزراء المجر يعيق توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا

أعاق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا، وفقا لما صرح به عدد من الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكتب أوربان على منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقا، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعيدون النظر في الاتفاق مرة أخرى العام المقبل "بعد التحضيرات المناسبة".

يشار إلى أن اتخاذ قرار بشأن تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا قد أصبح أكثر صعوبة بسبب حقيقة مفادها أن الدعم المالي المستمر لكييف يشكل جزءا من اقتراح تشريعي لمراجعة شاملة لميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل.

ويعمل الاتحاد الأوروبي بنظام موازنة مدتها سبع سنوات، على أن تمتد الفترة الحالية للموازنة المشتركة حتى عام 2027.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق من هذا العام تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا حتى عام 2027 بقيمة 50 مليار يورو (9ر54 مليار دولار أمريكي) - منها 33 مليار يورو على هيئة قروض و17 مليون يورو على هيئة منح.