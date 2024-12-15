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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 20 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 12

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 12

دمياط 21 15

بورسعيد 20 18

الإسماعيلية 21 11

السويس 20 11

العريش 20 12

رفح 19 11

رأس سدر 21 12

نخل 19 06

كاترين 15 03

الطور 22 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 20 13

العلمين 19 12

مطروح 20 13

السلوم 19 08

سيوة 19 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 23 14

سفاجا 22 15

مرسى علم 25 17

شلاتين 26 17

حلايب 25 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 26 17

الفيوم 21 09

بني سويف 21 19

المنيا 21 09

أسيوط 21 08

سوهاج 22 09

قنا 25 11

الأقصر 25 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 23 10

أبوسمبل 26 12

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 33 20

المدينة المنورة 23 12

الرياض 18 05

المنامة 20 14

أبوظبي 25 18

الدوحة 22 13

الكويت 17 05

دمشق 13 00

بيروت 19 12

عمان 15 02

القدس 15 05

غزة 20 11

بغداد 18 03-

مسقط 26 22

صنعاء 23 02

الخرطوم 32 19

طرابلس 20 15

تونس 18 12

الجزائر 15 06

الرباط 20 08

نواكشوط 38 21

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 08 01

إسطنبول 10 07

إسلام آباد 19 04

نيودلهي 21 08

جاكرتا 30 25

بكين 06 03-

كوالالمبور 34 25

طوكيو 12 01

أثينا 17 10

روما 14 03

باريس 09 07

مدريد 11 01

برلين 06 05

لندن 12 09

مونتريال 03- 06-

موسكو 03- 05-

نيويورك 05 03

واشنطن 06 04

أديس أبابا 24 07