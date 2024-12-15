مقتل شخص جراء إطلاق النار في قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا

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تم إغلاق قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا يوم السبت بعد أن تم إطلاق النار على شخص وقتله في حادث وصفته سلطات القاعدة بأنه "حادث فردي ".

وتم القبض على المهاجم واحتجازه، وتم الإعلان عن "عودة الوضع إلى طبيعته" بعد حوالي ساعتين من إغلاق قاعدة فورت آيزنهاور، حسبما ذكر مركز العمليات في القاعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووقع إطلاق النار في منطقة سكنية داخل القاعدة، التي تقع خارج أوجوستا في ولاية جورجيا، حسبما أفادت السلطات.

ولن يتم الكشف عن معلومات حول الضحية حتى يتم إبلاغ أسرته، وفقا لما ذكرته القاعدة. وكانت دائرة التحقيقات الجنائية التابعة للجيش الأمريكي تقود التحقيق.

وقالت القاعدة في بيان: "قاعدة فورت آيزنهاور تدعم بإيجابية عائلة الضحية، وسيجري تقديم الدعم لأي شخص تأثر بهذه المأساة".

وأصدرت القاعدة تحذيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح السبت برسالة "إغلاق! إغلاق!" وقالت: "نفذوا إجراءات الإغلاق في القاعدة فورا! إذا كنت في خطر، اتخذ الإجراءات المناسبة".

وبعد فترة قصيرة، أفاد مركز العمليات أن التهديد قد زال وأنه يمكن استئناف العمليات بشكل طبيعي.