زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت في خطاب الفيديو الليلي إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في خطابه: "الخسائر في هذه الفئة أصبحت كبيرة بالفعل". ولم يقدم أي أرقام حول الخسائر. واتهم زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصعيد الحرب ضد أوكرانيا عمدا وتجاهل الدعوات من الصين والبرازيل للقيام بكل ما يمكن لتخفيف حدة الوضع.

وظهرت تقارير أولية عن نشر الجنود الكوريين الشماليين في روسيا في أكتوبر الماضي. وفي بداية نوفمبر، أفادت أوكرانيا لأول مرة بمشاركة هؤلاء الجنود في القتال. ووفقا لزيلينسكي، أصبح الكوريون الشماليون الآن جزءا كبيرا من الوحدات الروسية وقد يظهرون قريبا في جبهات أخرى.

وعلى صعيد آخر، أعلن الزعيم الأوكراني أيضا عزمه على الإنخراط مع سوريا. وأكد أنه من المهم بالنسبة لبلاده أن يتم تأسيس الاستقرار هناك بسرعة حتى يتمكن العالم بعد ذلك من التركيز على تحقيق السلام في أوكرانيا. وعرض زيلينسكي على سوريا إرسال الحبوب في إطار برنامج "الحبوب من أوكرانيا".

وكان الرئيس السوري المخلوع في الآونة الأخيرة، بشار الأسد، يعتبر من المقربين من الرئيس الروسي، والذي منحه اللجوء في روسيا. وفي الوقت نفسه، لا يزال مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا غير واضح.