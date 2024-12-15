وزير الدفاع التركي: أنقرة قد تعيد تقييم وجودها العسكري في سوريا

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن بلاده مستعدة لتقديم تدريب عسكري لسوريا، إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «الأناضول» التركية، اليوم الأحد، أن «أنقرة قد تعيد تقييم وجودها العسكري في سوريا، عندما تقتضي الظروف».

وأشار إلى أن «بلاده حيدت 2939 إرهابيا منذ مطلع العام لجاري في عملياتها، بما في ذلك العمليات شمال سوريا والعراق».

وأكمل: «لا مشكلة لدينا مع إخواننا الأكراد في العراق وسوريا وإنما مشكلتنا مع الإرهابيين فقط، وعاجلا أم آجلا سيتم تصفية تنظيم (بي كي كي/ واي بي جي) الإرهابي في سوريا، وهذا ما تريده الإدارة الجديدة بسوريا ونحن كذلك».

وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.