 وزير الدفاع التركي: أنقرة قد تعيد تقييم وجودها العسكري في سوريا - بوابة الشروق
الأحد 15 ديسمبر 2024 11:40 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وزير الدفاع التركي: أنقرة قد تعيد تقييم وجودها العسكري في سوريا

وكالات
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 11:28 ص | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 11:28 ص

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن بلاده مستعدة لتقديم تدريب عسكري لسوريا، إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «الأناضول» التركية، اليوم الأحد، أن «أنقرة قد تعيد تقييم وجودها العسكري في سوريا، عندما تقتضي الظروف».

وأشار إلى أن «بلاده حيدت 2939 إرهابيا منذ مطلع العام لجاري في عملياتها، بما في ذلك العمليات شمال سوريا والعراق».

وأكمل: «لا مشكلة لدينا مع إخواننا الأكراد في العراق وسوريا وإنما مشكلتنا مع الإرهابيين فقط، وعاجلا أم آجلا سيتم تصفية تنظيم (بي كي كي/ واي بي جي) الإرهابي في سوريا، وهذا ما تريده الإدارة الجديدة بسوريا ونحن كذلك».

وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك