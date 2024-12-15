 غزة.. 10 شهداء في قصف الاحتلال مبنى بلدية دير البلح الذي يؤوي نازحين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. 10 شهداء في قصف الاحتلال مبنى بلدية دير البلح الذي يؤوي نازحين

وفا
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 1:39 ص | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 1:41 ص

استشهد 10 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى بلدية دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مراسل وفا، بأن طيران الاحتلال قصف مبنى البلدية الذي يؤوي عشرات النازحين، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم رئيس البلدية، وإصابة العشرات بجروح.

ولفتت إلى أن مركبات مدنية وعربات نقلت عشرات الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب دوار أبو عطايا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,930 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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