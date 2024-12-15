إعلام عبري: إنذارات أمنية بالقدس والسلطات تنشر حواجز بالمدينة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بتفعيل إنذارات أمنية بمنطقة القدس، مشيرة إلى أن «السلطات الإسرائيلية تنشر حواجز بالمدينة وتستدعي قوات التدخل السريع».

ونقلت فضائية «الجزيرة»، عن الإعلام العبري قوله، إن الشرطة تستعين بمروحيات لتمشيط الأجواء في القدس وضواحيها عقب الإنذارات الأمنية.

وأشارت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إلى «وضع حواجز على الطريق رقم 1 في منطقة القدس خشية تسلل إرهابيين».

ويستعد الجيش الإسرائيلي لنشر منظومات تكنولوجية في الضفة الغربية، وسط تقديرات بتحولها إلى ساحة قتال رئيسية، بينما تجددت الاقتحامات والاعتقالات في عدة مدن وبلدات فلسطينية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن الجيش بدأ مؤخرا التزود بمنظومات تكنولوجية لنشرها بالضفة، مشيرة إلى أن الجيش سينشر العشرات من المنظومات على مداخل المستوطنات ونقاط التماس لمنع التسلل.

وأوضح المصدر ذاته أن المنظومات تحتوي على أبراج مراقبة وآليات تسمح بإطلاق النار عن بعد.

ويأتي الكشف عن هذه الخطة وسط تصاعد لاعتداءات الجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع تصريحات تدعو لضم الضفة وتوسيع الاستيطان فيها.

كما يأتي في ظل تواتر عمليات المقاومة بالضفة ردا على تلك الاعتداءات، وإسنادا لغزة.