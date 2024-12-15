عرض قصر الثرى في ثاني أيام مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

عرضت مساء أمس، المسرحية التونسية "قصر الثرى"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته الثامنة.

المسرحية تسرد قصة قبيلة صحراوية يختلف أهلها حول البقاء في مضاربهم التي نضبت بئرها أم الرحيل إلى مناطق أبعد؛ بحثا عن الماء والكلأ، وهي من بطولة فرقة فن الضفتين، وتأليف وإخراج حافظ خليفة.

ونظم المهرجان مسامرة نقدية عقب عرض المسرحية؛ لمناقشة الأفكار والموضوعات التي تتناولها.

الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي تنعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة.