الأونروا تعلن تعليق خدماتها في مخيم جنين شمال الضفة الغربية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الأحد، تعليق خدماتها في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، ليوم آخر، بسبب استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن الفلسطينية والجهات المسلحة الفلسطينية.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «لا يزال الأطفال محرومين من التعليم، وسكان المخيم غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والخدمات الأساسية الأخرى».

وأضافت: «في تطور مثير للقلق، تتصاعد التوترات في جميع مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، مما يقوض الاستقرار الهش».

وأشارت إلى أن «جميع الأطراف المشاركة في هذه المواجهات الداخلية، يتعين عليها الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تضمن سلامة المدنيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية في جميع الظروف».

واستطردت: «لفترة طويلة جدًا، تعرض سكان جنين ومخيم جنين لحلقة من العنف والتدمير، مما جعل المخيم غير صالح للسكن تقريبًا، حان الوقت لكسر هذه الحلقة وضمان استئناف الحياة الطبيعية واستمرار خدمات الأونروا دون انقطاع لدعم الفئات الأكثر ضعفًا».