معارضة كوريا الجنوبية تطالب بتسريع عزل الرئيس

دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج اليوم الأحد، المحكمة الدستورية إلى إصدار حكم سريع بشأن محاولة عزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه، وذلك بعد يوم من تصويت البرلمان على عزله بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.

وسيجري تعليق صلاحيات الرئيس يون حتى تصدر المحكمة حكمها في القضية، إما بعزله من منصبه أو إعادة صلاحياته. وأمام المحكمة 180 يوما لاتخاذ القرار، وإذا تم عزله، يجب إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يوما.

وتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو، المسؤول الثاني في البلاد، صلاحيات الرئاسة يوم السبت بعد أن تولى منصبه. وتم تعيين هان من قبل الرئيس يون، الذي تواجه حكومته صعوبة في تمرير التشريعات في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقال لي للصحفيين اليوم إن إصدار حكم سريع هو الطريقة الوحيدة للحد من الفوضى الوطنية، مقترحا إنشاء مجلس وطني تتعاون فيه كل من الحكومة والجمعية الوطنية من أجل استقرار شؤون الدولة.