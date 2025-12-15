ندوة لكتابة المحتوى الرقمي في معرض جدة للكتاب

أقام معرض جدة للكتاب 2025 ورشة عمل حول "إستراتيجيات المحتوى الفعّال في المنصات الرقمية" قدّمتها فاتن الذياب، وهدفت إلى تمكين المشاركين من صناعة محتوى رقمي مؤثر، يقوم على وضوح الهدف، ودقة الرسالة، وحسن توظيف الأدوات الحديثة.

وتحدثت الذياب عن مفهوم الكتابة الفعّالة بوصفها كتابة واعية، تبدأ بتحديد الهدف، وفهم طبيعة الجمهور واحتياجاته، واختيار نبرة الخطاب المناسبة، وتحديد المنصة الرقمية الأنسب لكل نوع من المحتوى، بما يسهم في رفع معدلات التفاعل وتحقيق الأثر المطلوب.

وتطرقت إلى أساليب صناعة المحتوى، وعدّدت جملة من الأساليب المؤثرة، من أبرزها أسلوب المشكلة والحل، والمزية والفائدة والمنفعة، و"قبل وبعد وكيف وصلنا"، إضافة إلى أسلوب القصة والرقم المدهش لشد الانتباه، والمقارنة لتوضيح الفروق، والشهادة الشخصية لتعزيز المصداقية، وأسلوب لفت الانتباه عبر افتتاحيات وعناوين جاذبة.

وبيّنت أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة في الكتابة، يمكن الاستفادة منه في توليد الأفكار، مع ضرورة حضور الكاتب في الصياغة النهائية، منبهة على الأخطاء الشائعة الناتجة عن الاعتماد غير المنضبط على الذكاء الاصطناعي، مثل الاعتماد الكامل على النصوص كما هي، وإغفال التحقق من صحة المعلومات، وفقدان صوت الكاتب وروحه، وتقديم معلومات تبدو مقنعة لكنها غير دقيقة، إضافة إلى تكرار الأسلوب وضعف التميز.



واختُتمت الورشة بنقاشات وتطبيقات عملية، أكدت أهمية التوازن بين المهارة الإنسانية والتقنية، ودور ذلك في صناعة محتوى رقمي فعّال، يُحدث فرقاً حقيقيًا في المنصات الرقمية.