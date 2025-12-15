وزارة الثقافة توثق تحولات المشهد الثقافي السعودي في معرض جدة للكتاب

هيّأت وزارة الثقافة، في معرض جدة للكتاب 2025، جناحًا خاصًا يسلّط الضوء على تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2019 إلى 2024، بوصفه توثيقًا معرفيًا لمسار التحول الثقافي الذي شهدته المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، حيث خُصص موضوع محدد لكل عام يعكس أبرز الجوانب التي تهم القطاع الثقافي.



ويقدّم الجناح عرضًا شاملًا لمشهد الثقافة السعودية، متضمّنًا شرحًا موجزًا لقطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب استعراض أبرز البرامج والمبادرات والأنشطة المنفّذة خلال تلك السنوات، وما حققته من حضور مجتمعي وتفاعل واسع.

كما يتيح الجناح لزوار المعرض فرصة الاطلاع على التحولات التي طرأت على المشهد الثقافي السعودي، والوقوف على حجم العمل المؤسسي الذي تقوده وزارة الثقافة في بناء منظومة ثقافية متكاملة ومستدامة، تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتدعم الإبداع، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعات الثقافية.

ويؤكد هذا الحضور النوعي في معرض جدة للكتاب 2025 حرص وزارة الثقافة على تعزيز الوعي بالمنجز الثقافي السعودي، وتقديمه في إطار معرفي يوثّق التجربة ويجعلها متاحة للباحثين والمثقفين والجمهور العام، ضمن بيئة ثقافية تفاعلية تحتفي بالكتاب والمعرفة، وتستشرف مستقبل الثقافة في المملكة.

يُذكر أن معرض جدة للكتاب يستقبل زواره يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 12 منتصف الليل، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا حتى 12 منتصف الليل، مقدّمًا برنامجًا ثقافيًا متنوعًا، حرصت هيئة الأدب والنشر والترجمة على أن يتناسب مع مختلف الاهتمامات.