 ميركل: استعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا «رسالة طيبة» - بوابة الشروق
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ميركل: استعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا «رسالة طيبة»

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
هديل هلال
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 7:16 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 7:16 م
رحبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بمشاركة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقالت ميركل، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء، إن «استعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا رسالة طيبة».

وأكدت على وجوب أن يُرى في مؤتمر برلين مواصلة الالتزام بحظر الأسلحة في ليبيا.

وتستضيف برلين، الأحد المقبل، مؤتمرًا لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام والمصالحة في ليبيا، بمشاركة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وتركيا ودول أوروبية والأمم المتحدة.

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