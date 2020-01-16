عقيلة صالح: حال فشل مؤتمر برلين سنعلن قرارا يغير ليبيا والمنطقة -فيديو

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن هناك تواصلًا مع الجانب الروسي من أجل الوصول إلى حل توافقي بشأن الأزمة الليبية، مؤكدًا أنه لا يرفض كافة الحلول وتوافقه مع ما يتماشى مع مصلحة الدولة واحترام دماء الشهداء وتضحيات الشعب والقوات المسلحة الليبية.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، أن المجلس سيتخذ قرارًا سيغير ليبيا والمنطقة العربية، إذا فشل مؤتمر برلين في الوصول إلى حل وحدثت انقسامات، موضحًا: «سندعم القوات المسلحة ونشكل حكومة وطنية يعتمدها البرلمان».



وطالب الدول العربية بالاعتراف بهذه الحكومة الشرعية المنتخبة، مؤكدًا أن «الصمود وسيطرة الجيش على أكثر من 90% من مساحة البلاد، وموقف الشعب الليبي الصامد الذي ظهر بعد تدخل الجيش التركي ضد دعوى التدخل يدعوه للتفاؤل».



وتستضيف برلين، الأحد المقبل، مؤتمرًا لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام والمصالحة في ليبيا، بمشاركة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وتركيا ودول أوروبية والأمم المتحدة.



