عضو العليا للفيروسات: كلمة السلالات الجديدة لكورونا خاطئة

قال الدكتور عبدالحميد شلبي، أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إن كلمة «السلالات الجديدة» لفيروس كورونا المستخدمة حاليا خاطئة، لافتًا إلى أن «كوفيد - 19» تعرض لنوع من التغير في تركيبه.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن التغيرات في الفيروس لن تؤثر على اللقاحات أو وسائل التشخيص، موضحًا أن الفيروس أصبح أكثر سرعة في الانتشار ولم تؤثر التغيرات على ضراوة الأعراض.

ونوه إلى أن الدراسات التي أجرتها مصر حول فيروس كورونا قليلة، قائلًا إن المملكة المتحدة تجري تحليلًا جينيًا للفيروسات يوميًا، وهو ما ساعدها على رصد الاختلافات في «كوفيد - 19».

وأشار عضو لجنة الفيروسات إلى أهمية وجود خط بين الدراسات المنفذة ووزارة الصحة والسكان، متابعًا: «من الهام إجراء عملية التحليل الجيني على أعلى مستوى ويجب أن يكون الأمر منتشرًا».