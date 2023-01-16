أعلن جاجاناث نيراولا، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال اليوم الاثنين، إنه سيتم تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة للجيش، ثم يتم عرضه على فريق تحقيق فى كاتمندو فى وقت لاحق اليوم، حسبما ذكرت صحيفة كاتمندو بوست.

وكشف منظمو عمليات الإنقاذ في نيبال، اليوم عن العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التي تحطمت أمس الأحد؛ ما أسفر عن مقتل كل ركابهاوعددهم 72 شخصا.

وانتشلت فرق الإنقاذ حتى الآن، جثامين 69 راكبا رغم أنه من غير المتوقع العثور على ناجين. وهذه الحادثة هي الأسوأ في تاريخ نيبال وهي بلد ذو سجل هزيل فيما يتعلق بالسلامة في مجال الطيران.

وقالت السلطات إن أعمال الإنقاذ في وحول الوادي البالغ عمقه 300 متر في مدينة بوخارى مازالت مستمرة، وكذلك التحقيقات في ملابسات الحادث.

وأفاد بيان صادر عن هيئة الطيران النيبالية أن الطائرة تحطمت في رحلة تبلغ مدتها نحو نصف ساعة بين العاصمة كاتمندو وبوخارى وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقالت الهيئة إن الحادث وقع خلال هبوط الطائرة.

وتكثر حوادث الطيران في نيبال، ويرجع أحد الأسباب وراء ذلك إلى أن نيبال تضم الكثير من أعلى الجبال في العالم، بما في ذلك جبل إيفرست فضلا عن تغير حالة الأحوال الجوية بسرعة.