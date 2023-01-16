إيفانوف: رعايا أكثر من 60 دولة يدخلون روسيا بدون تأشيرات اعتبارا من اليوم

قال نائب وزير الخارجية الروسي، يفجيني إيفانوف، اليوم الاثنين، إنه اعتبارا من اليوم الاثنين، يستطيع رعايا أكثر من 60 دولة دخول روسيا بدون تأشيرات، عبر استخدام جوازات سفرهم الوطنية فقط.

وأضاف إيفانوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية اليوم: إن موسكو تعمل حاليا على اتفاقيات بشأن تطبيق نظام السفر بدون تأشيرات لرعاياها الروس إلى البحرين وعمان والسعودية وعدد من الدول الأخرى.

وقال إنه"يتم العمل حاليا على مشروعات أولية فيما يتعلق باتفاقيات السفر بدون تأشيرات مع المكسيك وماليزيا وكذلك مع بعض الدول الجزر في منطقة الكاريبي (كومنولث الباهاما وباربادوس وهايتي وترينداد وتوباجو وسانت لوسيا)".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه "يتم العمل حاليا على اتفاقيات مشابهة مع البحرين والكويت وعمان والسعودية وزامبيا.. إضافة إلى ذلك، نجري مباحثات مع هونج كونج لتمديد نظام السفر بدون تأشيرات من 14 إلى 30 يوما".