أصحاب المخابز السياحية يرفعون أسعار الخبز 50%

التموين: لم تصلنا أى شكاوى من المواطنين حتى الآن

مصدر: دراسة المطالبات بزيادة الأسعار والأمر متروك للجهات المختصة

رفع أصحاب المخابز السياحية بمحافظتى القاهرة والجيزة، أسعار الخبز لديهم خلال اليومين الماضيين، بنسبة وصلت إلى 50% من السعر الأساسى للخبز، وهو ما أثار غضب الكثير من المواطنين، الذين طالبوا الحكومة ووزارة التموين بسرعة التدخل لضبط الأسعار.

وقال مصدر بوزارة التموين، إن شعبة المخابز سبق أن طالبت الجهات المسئولة برفع أسعار رغيف الخبز، معللة ذلك خلال مذكرتها التى تقدمت بها لوزارة التموين، بزيادة أسعار العمالة والكهرباء ومستلزمات الإنتاج والخدمات الإضافية مما يزيد العبء على المخابز.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ «الشروق»، أنه لما ترد حتى الآن شكاوى من زيادة أسعار الخبز، وفى حالة وصول شكاوى رسمية سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أى متجاوز للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل فارق التكلفة والتى تصل إلى 95 قرشًا لرغيف الخبز المدعم.

وأوضح أن هناك تشديدات خلال الأيام الجارية على المخابز السياحية فى المناطق كافة، وإذا ثبت تحريك سعر الرغيف سيتم فرض القانون والأمر سيصل إلى غلق المخبز فى الحال، لافتا إلى أن كافة المطالبات بزيادة الأسعار يتم دراستها ولكن لم يتم أخذ أى قرار فيها، فالأمر متروك للجهات المختصة.

وأكمل: أن الدولة تراعى حال المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، مشيرًا إلى أن مصلحة المواطن البسيط فى المقام الأول هى الأولوية للحكومة، مؤكدًا على أنه لا تحريك لأسعار الخبز المدعم.

وفى سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 10 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا، و500 طن زيت عباد.

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية فى بيان لها، أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها، مؤكدة أن التسليم خلال الفترة من 20 فبراير إلى 16 مارس 2024.

وأكدت الهيئة العامة، أن جلسة فض المظاريف والبت يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع قصر العينى، مضيفة أن باقى الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية.